دادستان عمومی و انقلاب تهران در بازدید از شرکت ملی صنایع شیر ایران با تأکید بر حمایت از تولید ملی، از نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات لبنی اساسی و لزوم افزایش نظارت بر کیفیت محصولات لبنی خبر داد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در حمایت از تولید و صیانت از حقوق عامه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی مرتبط با حوزه تولید، از شرکت ملی صنایع شیر ایران (پگاه) بازدید کرد.

این بازدید با هدف نظارت میدانی بر فرآیند تولید، رعایت استاندارد‌های بهداشتی، کیفیت محصولات، شرایط کاری کارکنان و همچنین بررسی وضعیت تولید و عرضه کالا‌های اساسی و پرتقاضای لبنی در سبد معیشتی مردم، انجام شد.

دادستان تهران در جریان این بازدید، از بخش‌ها و سالن‌های مختلف تولید شرکت بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه تولید و عرضه محصولات قرار گرفت. وی همچنین با جمعی از کارکنان و کارگران این مجموعه گفت‌و‌گو کرد و پای صحبت‌ها و دغدغه‌های آنان نشست.

در ادامه، جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. در این نشست، مشکلات و مطالبات شرکت از جمله تأمین سرمایه در گردش، عرضه شیر خام با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، کمبود نهاده‌های دامی، مشکلات تأمین مواد اولیه‌ای نظیر شکر و روغن، ناترازی انرژی و درخواست اعمال شرایط سخت و زیان‌آور قانون کار برای کارگران، به تفصیل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

علی صالحی با تأکید بر لزوم پیگیری عملی و فوری مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار داشت: بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی و صنعتی، به‌عنوان یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضاییه، به‌صورت هدفمند در دستور کار دادستانی تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تلاش می‌شود با حضور هم‌زمان مسئولان ذی‌ربط، مشکلات صنعتگران بدون مکاتبات زائد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

وی با اشاره به نقش مهم نهاده‌های دامی در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی تصریح کرد: تأمین نهاده‌های دامی یکی از چالش‌های اصلی صنایع لبنی است که وزارت جهاد کشاورزی باید با پیگیری جدی، این موضوع را مدیریت کند؛ چرا که کمبود نهاده‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت محصولات دارد.

برخورد با دامداری‌های متخلف

دادستان تهران همچنین از برخورد قانونی با دامداری‌های متخلف خبر داد و گفت: با واحد‌هایی که با وجود دریافت نهاده‌های دامی دولتی، از عرضه شیر خام خودداری کرده یا اقدام به گران‌فروشی خارج از ضوابط می‌کنند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد قضایی خواهد شد.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود از نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات لبنی اساسی خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان هستند. سایر محصولات لبنی نیز به‌زودی از طریق ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری و ابلاغ خواهد شد تا زمینه هرگونه سوء استفاده و اخلال در بازار از بین برود.

وی تأکید کرد: دادستانی تهران از باب صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم، موضوع تنظیم بازار و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات لبنی را تا حصول نتیجه مطلوب به‌طور مستمر پیگیری خواهد کرد.

دادستان تهران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنایع لبنی کشور خاطرنشان کرد: محصولات تولید داخل علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، باید در بازار‌های جهانی نیز عرضه شود تا نام جمهوری اسلامی ایران با محصولات سالم و باکیفیت در عرصه بین‌المللی بدرخشد.

صالحی در پایان، با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی مردم به‌ویژه در حوزه محصولات لبنی، خواستار تشدید کنترل‌های کیفی شد و افزود: افزایش کیفیت محصولات لبنی باید به‌صورت جدی دنبال شود، چرا که این محصولات نقش مستقیم در سلامت جامعه دارند. وی همچنین استفاده از پنل‌های خورشیدی برای جبران بخشی از ناترازی انرژی این شرکت را اقدامی مؤثر دانست و بر توجه مدیران به این راهکار تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت پگاه: حضور مسئولان قضایی در کنار مسئولان اجرایی و دولتی در این مجموعه انرژی تازه‌ای را به شرکت تزریق کرد.

سیدجعفر میر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) نیز در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از حضور دادستان تهران و مسئولان قضایی در این شرکت، اظهار کرد: حضور مسئولان قضایی در کنار مسئولان اجرایی و دولتی در این مجموعه انرژی تازه‌ای را به شرکت تزریق کرد.

مسئولان در این بازدید مشکلات و مسائل ما را صبورانه گوش داده و بررسی کردند. دستوراتی هم از سوی دادستان تهران برای رفع این مشکلات صادر شد که جای تقدیر و تشکر دارد. اگر این دستورات با همکاری مسئولان اجرایی محقق شود کمک بسی ار بزرگی به رفع مشکلات و بهبود وضعیت این شرکت خواهد کرد.

وی افزود: تلاش داریم محصولات لبنی را در نهایت کیفیت و سلامت و با قیمت‌های مصوب دولتی در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت پگاه تصریح کرد: امسال ۸۰ میلیون پاکت شیر برای مدارس در این شرکت تامین و بین دانش‌آموزان توزیع خواهد شد. محصولات حمایتی و یارانه‌ای همچنان در این شرکت تهیه و توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم مسئولان قیمت‌های مصوب را بر اساس نرخ شیر خام تعیین کنند تا ما هم این محصولات را با نرخ مصوب و قانونی در اختیار مردم قرار دهیم.

گفتنی است؛ شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در سال ۱۳۳۳ با تاسیس اولین کارخانه شیر پاستوریزه فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت در حال حاضر ۱۸ شرکت تولیدی، یک شرکت توزیع، ۶ شرکت دامپروری، ۴ شرکت بازرگانی و ساخت ماشین‌آلات تولیدی را در زیر مجموعه خود دارد.