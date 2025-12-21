به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی فرمانداری اردبیل فرزاد قلندری بااشاره به انتشار رسمی آگهی ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای‌های اسلامی شهر درشهر‌های تابعه شهرستان اعلام کرد:ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر مطابق قانون از روز یک شنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۴ تاشنبه ۲۷ دی ماه به مدت ۷روز وبه صورت الکترونیکی خواهد بود.

قلندری بابیان اینکه درآگهی منتشر شده شرایط وروش ثبت نام اعلام شده است تاکید کرد داوطلبان با اطلاع از مفاد دقیق قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

فرماندار اردبیل ضمن برشمردن اهمیت جایگاه شورا‌های اسلامی شهر شورا‌ها رانماد مشارکت مردمی درمدیریت شهری دانسته وعنوان کرد نهادی که بارای مستقیم مردم شکل می‌گیرد می‌تواند مسیر توسعه وپایدار و عدالت اجتماعی راهموار سازد زیراکه تصمیمات اعضای شورا درحوزه‌های مختلف مستقیما بر کیفیت وزندگی شهروندان اثر می‌گذارد.

قلندری بابیان اینکه هرچه ترکیب شورا متشکل از افرادتوانمند، صاحبنظر، متخصص ودلسوزباشد آینده روشن‌تر خواهد بودگفت: ازهمه نخبگان، صاحبنظران، دانشگاهیان می‌خواهم حضور فعال در این عرصه داشته باشند تاظرفیت علمی واجتماعی آنان درمدیریت شهری استفاده شود.

فرماندار اردبیل بیان کرد:امیدوارم همه شهروندان درانتخابات پیش رو مشارکت حداکثری داشته باشند، زیرا که مشارکت مردمی اساس پیشرفت و اقتدار ملی بوده وزمینه ساز انتخاب شورایی خواهد بود که بتواند بانگاه علمی وبرنامه محور مشکلات راحل وچشم انداز آینده را ترسیم کند

فرماندار اردبیل همچنین از برنامه ریزی برای تشکیل هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر دربازه زمان قانونی خبر داد