به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیین قدردانی از ۷۷ پژوهشگر برگزیده برنامه «سرآمدان علمی ایران» روز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از مسئولان و پژوهشگران کشور در تهران برگزار شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری کفت:در این مراسم، رسول اسماعیلی نیسیانی، دانشیار گروه مهندسی پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

حمید رضا باغانی افزود: برنامه سرآمدان علمی ایران از سال ۱۳۹۴ با هدف شناسایی و حمایت از پژوهشگران برجسته ایرانی آغاز شده و بستری برای معرفی دانشمندانی است که با انتشار آثار علمی با کیفیت در مجلات معتبر بین‌المللی، نقش مؤثری در توسعه مرز‌های دانش ایفا کرده‌اند.

وی افزود:بر اساس اعلام علی‌محمد سلطانی، رئیس بنیاد ملی علم ایران، ورود اعضای هیئت‌علمی به این برنامه منوط به انتشار مقالات علمی در مجلات گروه‌های الف تا د در سال ۲۰۲۴ میلادی است.