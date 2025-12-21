به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: در ۴۸ ساعت گذشته به ۶۸۳ حادثه دیده در مناطق مختلف این استان امدادرسانی شد.

بمانعلی یوسفی با بیان اینکه ۲۲۵ خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی شدندافزود: در این سوانح جاده‌ای، ۲۷ مصدوم و متاسفانه یک نفر فوتی داشتیم.

معاون هلال احمر اصفهان با بیان اینکه پنج نفر از حادثه دیدگان فوریت‌های پزشکی دریافت کردند و هشت نفر نیز درمان سرپایی شدندگفت: حدود ۳۰ حادثه دیده در ۴۸ ساعت گذشته اسکان اضطراری یافتند و ۱۳ نفر نیز به اماکن امن منتقل شدند.

استان اصفهان حدود چهار هزار امدادگر هلال احمر دارد.