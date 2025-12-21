به منظور ارتقای کیفیت دوره‌های کارورزی و ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش‌های دانشگاهی و محیط‌های واقعی کار، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی طی رایزنی و پیگیری‌های دفتر ارتباط با صنعت، قرارداد همکاری با بیمارستان بزرگ نفت اهواز منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارورزی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مراحل آموزشی در طول تحصیل دانشجویان است؛ مرحله‌ای که در آن آموخته‌های نظری و علمی دانشجو با تجربه‌های عملی و واقعی در محیط کار تلفیق می‌شود.

این دوره نه تنها به دانشجویان فرصت می‌دهد تا مهارت‌های حرفه‌ای خود را بیازمایند، بلکه آنها را با چالش‌های واقعی سازمان‌ها و نهاد‌های تخصصی آشنا می‌سازد.

کارورزی به عنوان پلی میان دانشگاه و بازار کار، نقش کلیدی در آماده‌سازی دانشجویان برای ورود موفق به عرصه اشتغال دارد. در همین راستا، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی علاوه بر انعقاد قرارداد با صنایع و نهاد‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی را در دستور کار قرار داده است.

این اقدامات با هدف توانمندسازی دانشجویان، افزایش کیفیت تجربه‌های عملی و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار طراحی شده‌اند. انعقاد این قرارداد با بیمارستان بزرگ نفت اهواز منعقد شد، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می‌شود.