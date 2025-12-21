پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: طی چند روز آینده شرایط جوی در سطح منطقه به نسبت پایدار خواهد بود و استقرار هوای سرد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی افزود: از فردا تا چهارشنبه با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، افزایش ابر پیشبینی میشود. همچنین روز چهارشنبه در برخی مناطق استان بارش باران و برف رخ خواهد داد و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف محتمل است.
به گفته آخوندی، بامداد امروز حداقل دما در آوج ۸ درجه زیر صفر و در قزوین ۴ درجه زیر صفر گزارش شد.
کارشناس هواشناسی از شهروندان خواست با توجه به تداوم سرمای هوا و احتمال بارش برف، تدابیر لازم را برای تردد و فعالیتهای روزمره در نظر بگیرند.