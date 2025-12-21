پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: شایعه خروج گنبد سلطانیه از فهرست میراث جهانی یونسکو صحت ندارد و تمام تلاشها برای حفاظت و نگهداری از این اثر برای آیندگان به کار گرفته خواهد شد.
موسوی افزود: گنبد سلطانیه یکی از آثار تاریخی مهم ایران و هفتمین اثر ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو است.
وی افزود: این اثر یکی از بناهای مذهبی و تاریخی ایران با تزئینات احادیث، آیات قرآن و نامهای ائمه و اسماء اللهی است، بنابراین حفاظت از این میراث جهانی در دستور کار قرار دارد.
موسوی گفت: متاسفانه اخیرا تخلفات ساختمانی در حریم گنبد از جمله ساختوساز یک ساختمان مسکونی با ارتفاع حدود ۷.۵ متر که یک طبقه آن اضافی است صورت گرفته، که در این زمینه به سازنده و مالک تذکر کتبی داده شد و از طریق مراجع قضایی هم توقف پروژه دریافت شد تا به صدور حکم تخریب این ساخت و ساز منجر شود.
موسوی با بیان اینکه هرگونه تخلف در اطراف گنبد و حرائم بنا با جدیت پیگیری میشود، گفت: در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی به استان از این اثر تاریخی بازدید صورت گرفت و بر تسریع مرمتها و جمع آوری داربستهای نصب شده برای مرمت آن تاکید شد.
تنها اثر تاریخی ثبت جهانی زنجان، چشم انتظار تامین اعتبار مرمت و نگهداری
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: در این راستا جلسهای در استانداری زنجان برگزار و برنامه کاری برای تسریع در مرمت این اثر تاریخی تدوین شد همچنین تامین اعتباراتی وعده داده شد تا عملیات مرمت و جمعآوری داربستها با سرعت بیشتری انجام شود.
موسوی افزود: در حال حاضر سه میلیارد تومان اعتبار برای مرمت این اثر تخصیص یافته است و تلاش میشود منابع بیشتری اختصاص یابد تا محوطه اطراف نیز مرمت و بهسازی شود.
وی با بیان اینکه محوطه ارگ این مجموعه ۱۴ هکتاری داخل شهر واقع شده است و بازدیدکنندگان و مردم محلی تقاضای بهسازی محوطه را دارند، اظهار داشت: مطالعات برای مرمت گنبد سلطانیه به حدود ۳۰ میلیارد تومان و مرمت گنبد و محوطه به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.