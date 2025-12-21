فیلم‌های سینمایی «میان صخره‌ها و ابرها»، «همه چیز متفاوت خواهد بود» و «خارج از دسترس»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های امید، نمایش و تهران پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «میان صخره‌ها و ابرها»، در گونه درام محصول پرو و شیلی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.

این فیلم درباره فیلیسیانو، پسربچه‌ای هشت‌ساله است که در کوه‌های آند چوپانی می‌کند. او رویای رفتن تیم ملی کشورش به جام جهانی را دارد. او وقتش را میان مدرسه، فوتبال و مراقبت از گله می‌گذراند. جامعه‌ی روستایی‌اش با تهدید شرکت‌های معدنی مواجه است که منابع آب و مراتع را از بین می‌برند تا مردم را مجبور به ترک زمین‌هایشان کنند. در نهایت مردم روستا در برابر زورگویی شرکت‌ها متحد می‌شوند و مأموران دولتی نیز به کمک آنها می‌آیند..

در فیلم «میان صخره‌ها و ابرها»، شخصیت اصلی کودکی روستایی است که با توسل به دنیای فوتبال و آرزوی صعود تیم کشورش به جام جهانی، رویا‌های ویژه‌ی خود را از موفقیت و زندگی شاد در سر می‌گذراند. اما در دنیای واقعی، خانواده‌ی او به همراه تمام روستاییان دیگر با مشکلاتی بغرنج دست و پنجه نرم می‌کنند که تحقق جهانی رویایی را دور از دسترس می‌کند. در روستا زورگویانی هستند که حقوق زحمتکشان را پایمال می‌کنند. آنها برای رسیدن به منافع نامشروع خود، به زمینه‌های اشتغال روستاییان در امر کشاورزی هجوم می‌آورند تا روستاییان را وادار به ترک همیشگی روستا کنند و زمین‌های کشاورزی شان را برای اهداف پلید اقتصادی خود مورد تاخت و تاز قرار دهند. با این حال، مردم روستا با ایستادگی در برابر این زورگویان، تحقق رویا را برای کودکان شان دوباره مهیا می‌سازند.

فیلم سینمایی «همه چیز متفاوت خواهد بود»، در گونه علمی تخیلی، دلهره و وحشت محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره برادر و خواهری است که همدیگر را ملاقات می‌کنند. آنها که قبلا از بانک دزدی کرده‌اند و پلیس دنبالشان است، مجبور می‌شوند مدت‌ها در یک خانه بمانند که در آن امکان سفر به زمان وجود دارد. برادر، خواهرش را ناخواسته می‌کشد، اما دوباره به زمان قبل از مرگ او می‌رود. این بار به اصرار برادر، خواهرش او را می‌کشد و خواهر که دختر بچه‌اش در انتظارش است، می‌تواند از دست پلیس فرار کند.

در فیلم‌های سینمایی که زندگی‌های تبهکاران را دستمایه‌ی خلق روایت خود قرار می‌دهند، معمولا پایان تبهکاران، از حیث راه و روش سیاه کارانه‌ای که برای زندگی‌های خود برگزیده‌اند، غوطه خوردن در قهقرای تباهیی است که خود، سبب سازش بوده‌اند. آنها هر کاری هم که بکنند تا به گونه‌ای از این تباهی پایان ناپذیر بگریزند، به هرحال تباهی‌ای که خود برای خویش ساخته‌اند، به دنبال شان خواهد آمد و بار دیگر روزگارشان را تباه خواهد ساخت. در فیلم «همه چیز متفاوت خواهد بود»، تمهید متفاوت و جذابی برای این پیرنگ داستانی برگزیده شده است. در این فیلم، خواهر و برادری که دزدی کرده‌اند، با سفر در زمان تلاش می‌کنند از نتیجه‌ی سیاه رفتارشان بگریزند، اما کارنامه‌ی سیاه اعمال شان در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها به دنبال شان می‌آید و روزگارشان را همواره سیاه نگاه می‌دارد.

فیلم سینمایی «خارج از دسترس»، در گونه اکشن، درام و مهیج محصول آمریکا و ایتالیا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره جک رید یک دانشمند نابغه است. او فناوری‌ای برای تولید انرژی پاک و قابل حمل اختراع کرده که می‌تواند تحول گسترده‌ای در زمینه‌ی انرژی ایجاد کند، اما در عین حال ظرفیت تبدیل شدن به سلاحی مخرب را دارد. او به همین خاطر به دور از زندگی مدرن شهری به منطقه‌ای در جنگل نقل مکان کرده است، اما افراد بلکور کارفرمای سابق او با فرماندهی رانیش در تعقیب جک هستند. سرانجام جک از دست آنها فرار می‌کند.

فیلم سینمایی «خارج از دسترس» نشان می‌دهد که قدرت علمی‌ باید با مسئولیت و اخلاق همراه باشد و فناوری بدون ضابطه می‌تواند خطرناک شود. این فیلم نشان می‌دهد که فناوری دو رو دارد: هم می‌تواند انرژی پاک تولید کند و هم به سلاح مخرب تبدیل شود. در این میانه، آنچه موجب می‌شود که فناوری برای ما انسان‌ها سودمند باشد، هوشیاری و مسئولیت اجتماعی در چگونگی کاربرد آنهاست. تصمیم شخصیت جک رید در این فیلم، برای دور شدن از زندگی شهری و حفاظت از فناوری، نمادی از انتخاب مسئولانه برای حفظ اصول انسانی است.

در این فیلم، صحنه‌های سرگرم کننده و جذاب تعقیب و گریز، زمینه را برای نمایش کوشش‌های شخصیت اصلی در جهت عمل سماجت آمیز و با پشتکار به ارزش‌های اخلاقی و انسانی فراهم می‌کند. همچنین، این فیلم با نمایش فرار شخصیت نیک از تعقیب شخصیت‌های شرور و تلاش وی در این شرایط، برای زندگی در محیط‌های طبیعی، اهمیت استقامت، خلاقیت و توانمندی فردی را به تصویر می‌کشد. به این ترتیب، فیلم ارزش زندگی خارج از برخی سیستم‌های نامناسب شهری، اهمیت استقلال فکری و خوداتکایی را به مخاطب منتقل می‌کند.