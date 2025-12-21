استاندار آذربایجان‌غربی گفت: باید محور تبریز تا سه‌راهی ایواوغلی و ادامه آن تا گیت منطقه آزاد ماکو با پیگیری و تلاش مضاعف، تا پایان سال آینده به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی محور سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو را یکی از مسیر‌های مهم ترانزیتی و توسعه‌ای شمال‌غرب کشور دانسته و گفت: تکمیل این پروژه نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، تسهیل حمل‌ونقل و رونق اقتصادی منطقه دارد.

رضا رحمانی در آیین افتتاح قطعه نخست این طرح با قدردانی از تلاش مهندسان و عوامل اجرایی، بر اهمیت تکمیل این محور ارتباطی تاکید کرده و افزود: باید محور تبریز تا سه‌راهی ایواوغلی و ادامه آن تا گیت منطقه آزاد ماکو با پیگیری و تلاش مضاعف، تا پایان سال آینده به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی این مسیر، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی منسجم و رفع موانع موجود، می‌توان روند اجرای پروژه‌ها را تسریع و شاهد تکمیل به موقع آنها بود.