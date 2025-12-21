



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ براساس اعلام استانداری فارس، ساعت جدید فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان از ابتدای دی تا ۱۵ فروردین سال آینده ۸ تا ۱۴ خواهد بود.

این تغییرات به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق و گاز اجرا می‌شودساعت کار بانک‌ها برای مشتریان شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و پنج‌شنبه ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ اعلام شده است.

دورکاری پنجشنبه‌ها برای دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ادامه دارد.