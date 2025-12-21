پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان گفت: تغییر باورها از طریق القائات مکرر و دروغهای سازمانیافته میتواند افراد را به سمت رفتارهای مجرمانه سوق دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجتالاسلام و المسلمین علی توکلی در دیدار با کارکنان قرارگاه منطقهای جنوب شرق نزاجا به تفاوت آموزش و جنگ روانی اشاره کرد و افزود: در آموزش، راه و روش فکر کردن به افراد تعلیم داده میشود؛ اما در جنگ روانی، به مخاطب القا میکنند که به چه موضوعی فکر کند و به آنچه ما میگوییم بیندیشد که این روند با تکرار دروغها، باورهای افراد را تغییر داده و زمینه انحراف فکری و رفتاری را فراهم میسازد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان افزود: با تغییر تدریجی باورها، افراد ممکن است به ارتکاب جرایمی همچون تبلیغ علیه نظام و انقلاب و اهانت سران نظام مقدس جمهوری اسلامی کشانده شوند که این موضوع نشاندهنده قدرت تخریبگر جنگ روانی در حوزه امنیت اجتماعی و سیاسی است.
حجت الاسلام والمسلمین توکلی با اشاره به گسترش جرایم نوپدید در فضای مجازی، آن را یکی از چالشهای جدی دستگاه قضایی دانست و گفت: فضای مجازی بستری است که در آن بسیاری از جرایم جدید شکل میگیرد و نیازمند رصد و برخورد دقیق و هوشمندانه است.
حجت الاسلام والمسلمین توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوءاستفاده از موقعیت شغلی در نیروهای مسلح اشاره کرد و اظهار داشت: برخی مسئولان در بخشهای مختلف ممکن است از جایگاه سازمانی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کنند که این امر موجب برهم خوردن انضباط اداری و سازمانی میشود و چنین رفتارهایی علاوه بر تخلف اداری، میتواند زمینهساز فساد و بیاعتمادی در مجموعه باشد.
وی در پایان بر ضرورت هوشیاری کارکنان و مسئولان در برابر جنگ روانی و جرایم فضای مجازی تأکید کرد و گفت:پیشگیری، آموزش صحیح و تقویت باورهای دینی و انقلابی، مهمترین ابزار مقابله با این تهدیدات است.