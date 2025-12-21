پخش زنده
مسابقات هزار امتیازی پدل بانوان کشور، جام زندهیاد منصور پارسا هزارجریبی در مشهد به ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته پدل هیأت تنیس استان خراسان رضوی گفت: مسابقات هزار امتیازی پدل کشور، با حضور ۳۶ تیم دو نفره از سراسر کشور برگزار شد و در نهایت تیم دونفره خانمها صحابه فرد و کهریزی موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کند.
علیرضا قهرمان اظهار کرد: این رقابتها در بخش بانوان و در مجموعه ورزشی ارشاد، باشگاه فرهنگیورزشی نارون برگزار شد که با استقبال چشمگیر علاقهمندان و هوادان ورزش پدل همراه بود و سطح کیفی مسابقات، رضایت شرکتکنندگان و تماشاگران را به دنبال داشت.
وی افزود: مسابقات در بخش آقایان از دیروز، شنبه ۲۹ آذر آغاز شد که در این بخش، ۸۴ تیم دو نفره به رقابت با یکدیگر پرداختند و این رقابتها تا روز جمعه ادامه داشت.