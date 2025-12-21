قرعهکشی و اولویتبندی اول دی؛
پایان مهلت ثبتنام یازدهمین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو
بر اساس اعلام ایران خودرو؛ مهلت ثبتنام یازدهمین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو به پایان رسید و تعداد ثبتنام کنندگان از مرز ۱۰ میلیون نفر گذشت.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این مرحله از فروش، نیازی به مسدودسازی حساب بانکی وجود نداشت و متقاضیان طرح عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده میتوانستند درخواست خرید خود را ثبت کنند.
زمان ثبت درخواست خرید از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ بود.
قرعهکشی و اولویتبندی یازدهمین دوره ثبتنامها، با حضور نمایندگان نظارتی، ساعت ۱۰ صبح دوشنبه اول دیماه برگزار میشود.
این فرآیند برای تعیین اولویت متقاضیان در طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جایگزینی خودروهای فرسوده و متقاضیان عادی انجام میشود.
در این دوره دوازده مدل خودرو به متقاضیان عرضه میشود، خودروهای عرضهشده در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU ۵ P و سقف شیشهای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF ۷ P و گیربکس MT ۶، سورن پلاس EF ۷ دوگانهسوز، سورن پلاس XU ۷ P، ریرا اتوماتیک، هایما S ۵ پرو، هایما S ۷ پرو، هایما ۸ S و هایما ۷ X است.
نتایج نهایی اولویتبندی متقاضیان پس از تأیید نهادهای نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام خواهد شد.
در هشتمین دوره ثبتنام محصولات ایرانخودرو، تعداد ۶ میلیون و ۹۰ هزار نفر متقاضی خرید خودرو بودند، در حالی که در این مرحله تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو عرضه شد.
در نهمین دوره ثبتنام قرعهکشی محصولات ایرانخودرو نیز ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر در طرح فروش شرکت کردند.
همچنین در دهمین دوره قرعهکشی طرح فروش محصولات ایرانخودرو، مجموعاً ۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۱۰۹ متقاضی برای خرید سه محصول هایما S۵ پرو، هایما ۸S و هایما ۷X اقدام به ثبتنام کردند.
گفتنی است ایران خودرو فعلا تعداد محصولات قابل عرضه در این دوره را اعلام نکرده است.