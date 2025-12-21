در اجرای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و تأمین آسایش مردم در فصل سرد سال، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طبق اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، از اول دی‌ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی استان (واحد‌های استانی) ساعت ۸ صبح و ساعت پایان کار ساعت ۱۴ تعیین شده است.

ملک‌محمد محمودیان افزود: روز‌های پنج‌شنبه همچنان به‌صورت دورکاری و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تداوم خواهد داشت.

وی افزود: ساعت آغاز به کار واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطابق ضوابط و مصوبات هیأت محترم وزیران خواهد بود.

مابقی ساعات کار موظفی کارکنان، در چارچوب ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق دورکاری و با تمهیدات لازم جبران می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موظفند همزمان با آغاز به کار، سیستم‌های گرمایشی و روشنایی را روشن کرده و یک ساعت پیش از پایان وقت اداری نسبت به خاموش کردن آنها اقدام کنند. استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد در ساختمان‌های دولتی ممنوع است.

همچنین مدیران و رؤسای دستگاه‌ها مکلفند با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن اجرای دقیق مفاد بخشنامه، از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات به مردم جلوگیری کنند.