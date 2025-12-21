عملیات اجرایی پروژه‌های خط انتقال آب از ایستگاه دریاچه نمک به بندر ماهشهر، احداث فاز دوم مخزن ذخیره آب شهرک طالقانی، احداث مدرسه پتروشیمی شهید تندگویان در شهر بندر امام خمینی و احداث هنرستان فجر انرژی در شهر بندر امام خمینی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا مطیری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: در مجموع ۳۴ پروژه عمرانی، زیرساختی، آموزشی و بهداشتی در سطح شهرستان بندرماهشهر، بندر امام خمینی (ره)، شهرک طالقانی، شهرک مدنی و مناطق پیرامونی تعریف شده است.

وی افزود: پروژه‌های حوزه آب شرب ازجمله خط انتقال آب از دریاچه نمک به بندر ماهشهر و احداث مخزن ذخیره آب شهرک طالقانی با هدف رفع مشکلات فرسودگی شبکه و تأمین پایدار آب، در بازه زمانی کوتاه و با نظارت مستمر اجرایی می‌شود.

رئیس شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تأکید بر پایش میدانی پروژه‌ها تصریح کرد: برای تمام پروژه‌ها زمان‌بندی مشخص تعریف شده و هر دو هفته یک‌بار روند پیشرفت آنها به‌صورت میدانی بررسی و گزارش آن به مردم و مسئولان ارشد کشور ارائه می‌شد؛ هدف این سازمان این است که تمام پروژه‌های آغازشده، طبق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسد.

عملیات اجرایی پروژه‌های خط انتقال آب از ایستگاه دریاچه نمک به بندر ماهشهر از سوی شرکت پتروشیمی بندر امام، احداث فاز دوم مخزن ذخیره آب شهرک طالقانی ازسوی پتروشیمی بندر امام، احداث مدرسه پتروشیمی شهید تندگویان در شهر بندر امام خمینی (ره) از سوی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان و احداث هنرستان فجر انرژی در شهر بندر امام خمینی (ره) از سوی شرکت فجر انرژی خلیج فارس همسو با ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی آغاز شد.

این پروژه‌ها در چارچوب مسئولیت اجتماعی و شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و با هدف ارتقای زیرساخت‌های خدماتی، آموزشی و رفاه عمومی مردم شهرستان بندرماهشهر و بندر امام خمینی (ره) اجرا می‌شود.