پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اولویت داشتن موضوع آسیبهای اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت گفت: اجرای دقیق نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان و ثبت صحیح دادهها در سامانه رصد و پایش، شرط اصلی اثربخشی مداخلات تربیتی و پیشگیرانه در مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) که با حضور جمعی از اعضای شورای معاونان، مدیران ستادی و مدیران کل آموزشوپرورش استانها بهصورت حضوری و برخط برگزار شد، گفت: آسیبهای اجتماعی یکی از مهمترین دغدغههای مدیریتی کشور است و اگر بتوانیم با اقدامات درست، حتی یک دانشآموز را از آسیب نجات دهیم، این کار برای دنیا و آخرت ما کفایت میکند. نگاه ما در آموزش و پرورش، نگاه تربیتی و پیشگیرانه است و مدرسه باید کانون اصلی این فعالیتها باشد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی از تلاشهای انجامشده در حوزه مراقبت اجتماعی دانشآموزان، بر ضرورت انسجام، دقت و همافزایی بیشتر دستگاهها و بخشهای مختلف آموزشوپرورش تأکید کرد.
وی بر لزوم تکمیل مرحله غربالگری در استانها تاکید کرد و گفت: هم اکنون زمان ورود به مرحله مداخله و اقدامات پیشگیرانه است و مدیران کل باید وضعیت غربالگری استان خود را بهصورت شفاف ارائه کنند تا هم تصویر روشنی از شرایط موجود داشته باشیم و هم بتوانیم تصمیمات دقیقتری اتخاذ کنیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه رصد و پایش آسیبهای اجتماعی یکی از چالشهای جدی است که مدیران مدارس، معاونان و مشاوران باید با نهایت دقت، وضعیت دانشآموزان را در سامانه ثبت کنند و هرگونه سهلانگاری در این زمینه، برنامهریزیهای بعدی را با مشکل مواجه میکند. علاوه بر این در زمینه مداخله لازم است مشخص شود چه تعداد از دانشآموزان در مدرسه، مراکز مشاوره و یا با ارجاع به سایر دستگاهها خدمات دریافت کردهاند و چه تعداد همچنان نیازمند رسیدگی هستند.
کاظمی با تاکید بر تقسیم کارِ روشن دروندستگاهی و بروندستگاهی گفت: مقابله با آسیبهای اجتماعی فقط وظیفه یک اداره کل یا یک بخش خاص نیست بلکه همه معاونتها، تشکلهای دانشآموزی و بخشهای مختلف آموزشوپرورش باید سهم و نقش مشخص خود را در اقدامات پیشگیرانه ایفا کنند. در عین حال اقدامات فرهنگی و تربیتی باید مدرسهمحور باشد و اثر آن در محیط واقعی مدرسه دیده شود. شعار ما بازگشت به مدرسه و تقویت نقش آن بهعنوان محور اصلی تربیت است.