رییس هیات وزنه‌برداری استان اردبیل گفت: چهار وزنه‌بردار اردبیلی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان به اردوی آمادگی تیم ملی کشور که در شیراز برگزار خواهد شد ، دعوت شدند. دو وزنه بردار دختر اردبیلی نیز به دومین مرحله اردوی تیم ملی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسد اسداللهی نژاد افزود: طا‌ها نوجوان، محمدامین دادوند، حسین یزدانی و طا‌ها نعمتی مقدم در رده سنی نوجوانان و جوانان در اردوی آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری کشور حضور می‌یابند.‌

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ وزنه‌بردار نوجوان و جوان از سراسر کشور به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شده‌اند، اظهار کرد: حضور چهار وزنه‌بردار از اردبیل در این اردوی آمادگی بیانگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای وزنه‌برداری استان در رده‌های سنی پایه است.

وی بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری کشور از چهارشنبه دهم دی ماه در شهر شیراز استان فارس آغاز خواهد شد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

رییس هیات وزنه‌برداری استان اردبیل با بیان اینکه وزنه‌برداران دعوت شده باید روز سه‌شنبه نهم دی ماه در شیراز خود را به کادر فنی معرفی کنند، اضافه کرد: سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی به‌عنوان مربی مسئولیت همراهی و هدایت ملی‌پوشان اردبیلی را برعهده دارند.

اسداللهی نژاد ادامه داد: این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی و فنی، شناسایی نفرات برتر و آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور موفق در مسابقات پیش‌رو برگزار می‌شود.

وی گفت: امیدواریم وزنه‌برداران استان اردبیل در این اردو به آمادگی کامل رسیده و همراه دیگر اعضای تیم ملی کشورمان در میادین مهم آسیایی و جهانی درخشیده و پرچم پرافتخار کشور را به اهتزاز در بیاورند.

با اعلام فدراسیون وزنه برداری کشورمان خان‌مها حدیث علیزاده و رویا نوری نژاد از استان اردبیل به فهرست دعوت شدگان به اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران قرار گرفتند.