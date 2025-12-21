به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی به تدریج با عبور سامانه بارشی تا امشب از جو استان کاهش ابر و رطوبت را خواهیم داشت.

لطفی با بیان اینکه هرچند امروز به طور پراکنده همچنان در نیمه شرقی استان احتمال بارش وجود دارد و تشکیل مه در مناطق مستعد و ارتفاعات باعث کاهش دید افقی خواهد شد افزود: ادامه روند کاهشی دمای هوا برای امروز و امشب باعث تشدید سرما و همینطور وقوع و تشدید یخبندان خواهد شد و از فردا تا پایان هفته افزایش ابر در برخی ساعات پدیده قابل ذکر هست و دما روند افزایشی نسبی خواهد داشت، اما کماکان احتیاط در تردد را توصیه می‌کنیم.

وی گفت: همچنین تنظیم دما در سالن‌های پرورشی، تخلیه سمپاش‌ها و سامانه‌های آبیاری تحت فشار پیشنهاد می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته نیز با تضعیف سیستم بارشی، بارش‌ها در منطقه ادامه پیدا کرد و با توجه به آمار دریافتی آب حاصل از برف و باران طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان از محمدشهر با حدود ۱۷ میلیمتر گزارش شده، رباط خان ۱۴میلیمتر، قهستان ۱۰میلیمتر، سرند فردوس ۶ میلیمتر، کره ۵ میلیمتر، پیر حاجات و تپه طاق ۴میلیمتر، باغستان، مهوید، جنوب شهر بیرجند، بیهود، معدن قلعه، کفاز و ایستگاه ماهیرود و چاه دراز حدود ۳ میلیمتر، فتح آباد فردوس، قائن، کریمو، سرند، دیهوک و آتشکده حدود ۲میلیمتر، اسلامیه فردوس، چاه نو، چیروک، طبسین، آبیز، زهان، شهرک قدس قائن، مود و ایستگاه فریز و بغداده، محمد آباد، پسکوه و عشق آباد حدود ۱میلیمتر، سرایان، ایستگاه فرودگاهی بیرجند، گزیک، اسدیه، دوست‌آباد، رقه، حاجی آباد زیرکوه کمتر از ۱ میلیمتر و ایستگاه کنگان بارش ناچیز را گزارش کردند.

لطفی گفت: صبح امروز سردترین ایستگاه فتح آباد فردوس با کمینه دمای منفی ۳ درجه گزارش شده و روز گذشته گرمترین نقطه دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۱۳ درجه بوده است.

وی افزود: برای مرکز استان تغییرات دما در ۲۴ ساعت گذشته بین ۲ و ۷ درجه سلسیوس ثبت شده و ایستگاه‌های زهان، فتح آباد فردوس، خضری دشت بیاض، رباط خان و قهستان بارش برف گزارش کردند.