به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا رفعتی‌نوایی اظهار کرد: از نیمه‌های آبان‌ماه امسال، با افزایش و پیک ورودی بیماران مبتلا به آنفلوآنزا مواجه شدیم. بیمارستان رازی، به عنوان قطب بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و شهر اهواز، پذیرای بخش زیادی از بیماران مبتلا به عفونت‌ها یا موارد مشکوک بوده است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی وقوع پیک آنفلوآنزا در روز‌های آینده، برای بررسی وضعیت بیمارستان و تمهیدات اندیشیده شده و کمیته‌ای با حضور مسئولان واحد‌های مختلف بیمارستانی و سرپرستار‌ها تشکیل شده است. در این کمیته، شرایط اورژانس، بخش عفونی، تجهیزات پزشکی، دارو، سرم و دیگر ملزومات بررسی شد.

رئیس بیمارستان رازی اهواز با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره دارویی بیمارستان تکمیل و شرایط خوب است، گفت: آمادگی به همه واحد‌ها داده شده است و در صورت افزایش موارد بستری، بیماران در دیگر فضا‌ها نیز تحت درمان قرار می‌گیرند و بستری می‌شوند. با دیگر بیمارستان‌های دارای بخش عفونی نیز هماهنگ شده است تا در صورت نیاز، بخشی از بار بیمارستان رازی به این بیمارستان‌ها منتقل شوند.

وی با اشاره به اشغال حدود ۸۰ درصدی تخت‌های بخش عفونی این بیمارستان ادامه داد: احتمالا تا یک ماه آینده پیک بیمار‌های تنفسی عفونی ادامه داشته باشد و در این خصوص، تعداد تخت‌های عفونی را افزایش داده‌ایم.

رفعتی‌نوایی گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون، حدود ۱۳۰۰ نفر با علائم مشکوک به بیماری‌های تنفسی عفونی به بیمارستان مراجعه داشته‌اند. به طور کلی، این بیماری‌های تنفسی می‌توانند مربوط به برخی عفونت‌های باکتریایی سیستم تنفسی باشند که در بیمارستان معاینه، آزمایش و غربالگری برای آنها انجام می‌شود و در صورت ابتلا به آنفلوآنزا و بسته به شرایط بالینی، تحت درمان قرار می‌گیرند.

رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که به طور کلی به دو نوع A و B تقسیم می‌شود. راه انتقال ویروس عمدتا از طریق هوا و با قطره‌های تنفسی ناشی از عطسه، سرفه و صحبت کردن و تماس با سطوح آلوده و انتقال آن به دهان، بینی و چشم است. به دنبال آن، بیمار دچار علائمی مانند تب و لرز، ضعف و بی‌حالی، گلودرد و سرفه می‌شود که ممکن است علائم تشدید نیز شوند.

وی بیان کرد: علائمی که در معاینه و آزمایش‌ها به دنبال آنها هستیم، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ علائم مینور (خفیف) که معمولا شامل تب و لرز و بی‌حالی است. افزایش حرارات بدن، افت فشار خون، کاهش گلبول‌های سفید خون یا افزایش با کاهش پلاکت‌های خون نیز جزو علائم این بیماری محسوب می‌شوند. طبیعتا وقتی دستگاه تنفس درگیر می‌شود، عملکرد آن تحت فشار قرار می‌گیرد و میزان تنفس در دقیقه افزایش می‌یابد.

رفعتی‌نوایی اضافه کرد: کاهش سطح هوشیاری، افت درصد اشباع اکسیژن خون (نشان‌دهنده محدودیت شدید عملکرد دستگاه تنفس) و افت شدید فشار خون که منجر به شوک شود، علائم ماژور (شدید) علائم ماژور (شدید) هستند. این موارد به عنوان علائم شدید در نظر گرفته می‌شوند.

وی افزود: اگر بیماری دچار هر کدام از علائم ماژور باشد، حتما باید بستری شود و به صورت وریدی تحت درمان‌های مختلف قرار بگیرد تا بتوانیم شرایط را کنترل کنیم و از خطر مرگ رهایی پیدا کند.

رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: در مورد درمان مبتلایان به علائم مینور، درمان بسته به اینکه بیمار در گروه پرخطر باشد یا نه، متفاوت است. گروه‌های پرخطرشامل کودکان زیر پنج سال، افراد بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران دچار نقص ایمنی یا بیماری زمینه‌ای هستند.

وی افزود: برای گروه کم‌خطر، درمان علائم به صورت سرپایی و آموزش علائم هشداردهنده کفایت می‌کند. استفاده از مایعات فراوان و ترجیحا گرم و رعایت بهداشت بسیار کمک‌کننده است، اما افرادی که در گروه پرخطر قرار دارند حتی اگر علائم مینور را دارند، ترجیحا نیازمند درمان وریدی هستند و تست‌های تکمیلی و بستری در بیمارستان برای آنها انجام می‌شود.

رفعتی‌نوایی تصریح کرد: استفاده از دارو‌های کورتونی مانند بتامتازون یا هیدروکورتیزون در بیماران آنفلوآنزا تا حد امکان ممنوع است، زیرا می‌تواند بیماری را تشدید کند و عوارض شدید یا حتی مرگ و میر را افزایش دهد بنابراین باید از اصرار بر تجویز این دارو‌ها جلوگیری شود.