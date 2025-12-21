به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اعلام این خبر گفت: این نوآوری با هدف حذف زمان‌بندی‌های ثابت و غیرضروری برای مسیرهای کم‌ترافیک طراحی شده است تا چراغ مسیر اصلی تا زمان دریافت تقاضا، سبز باقی بماند و بدین ترتیب، تأخیرهای تحمیلی در شبکه ترافیکی به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در شهر تهران اجرا شده است، افزود: در برخی تقاطعات که جریان ترافیک به صورت پیوسته از آن عبور نمی‌کند، اختصاص زمان سبز به آن باعث ایجاد تأخیر در رویکرد اصلی تقاطع می‌شود. در این تقاطع با اجرای شناسگر حضور خودرو در مسیر فرعی (دادمان)، تا هنگامی که در این مسیر تقاضایی دریافت نشود، چراغ راهنمایی رویکرد اصلی (نلسون ماندلا) سبز باقی می‌ماند.

اختیاری در پایان به مزیت عملیاتی این اقدام برای تسهیل تردد اشاره کرد و گفت: این اقدام مستقیماً بر روان‌سازی حرکت تأثیر می‌گذارد؛ با اجرای این طرح، خودروهایی که در مسیر جنوب به شمال بلوار نلسون ماندلا حرکت می‌کنند، در صورت عدم تقاضا در خروجی خیابان دادمان، بدون مانع تا تقاطع جهان کودک ادامه مسیر می‌دهند.