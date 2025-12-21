به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جاده گراتی به صفی آباد جاده‌ای است که به مشکان و خراسان رضوی متصل می‌شود؛ جاده‌ای ۴۳ کیلومتری که با وجود تردد زیاد، تعریض نشده، پلیس راه ندارد و علایم رانندگی هم ندارد. این جاده در بخش اول پنج کیلومتری خود در حال تعریض است.

در حال حاضر عملیات تعریض این جاده توسط پیمانکار در حال انجام است، اما سرعت اجرای پروژه پایین است در بخش نخست حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر در دست تعریض است و تا پایان سال جاری تنها ۵ کیلومتر از این بخش تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

افزایش تردد خودروها، به‌ویژه کامیون‌ها و تریلی‌ها از استان گلستان به مقصد خراسان شمالی و خراسان رضوی، باعث افزایش تصادفات در این محور شده است.

رانندگان معتقدند این مسیر نسبت به جاده سبزوار حدود ۶۰ کیلومتر کوتاه‌تر است و به همین دلیل ترجیح می‌دهند از جاده گراتی به صفی‌آباد تردد کنند.

اهالی منطقه و رانندگان خواستار تسریع در روند تعریض و ایمن‌سازی این جاده هستند تا از بروز حوادث بیشتر جلوگیری شود و این مسیر مهم ارتباطی، امنیت لازم برای تردد را پیدا کند.