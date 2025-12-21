پخش زنده
وزیر کشور ونزوئلا با ارائه کارنامه امنیتی سال ۲۰۲۵، اعلام کرد، این کشور پس از قطع همکاری با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA)، به رکوردی تاریخی در کشف محمولههای مواد مخدر دست یافته و با انهدام باندهای تبهکار، امنیت را به خانههای مردم بازگردانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دیوسدادو کابیو، وزیر کشور و از چهرههای برجسته انقلاب بولیواری، در مراسم الحاق تجهیزات جدید به ناوگان نیروهای امنیتی، گزارشی از دستاوردهای امنیتی این کشور در سال ۲۰۲۵ ارائه کرد که خط بطلانی بر ادعاهای غرب محسوب میشود.
کابیو با اشاره به مبارزه بیامان نیروهای مسلح ونزوئلا با باندهای سازمانیافته گفت: در سال ۲۰۲۵ ما یک نبرد سیستماتیک و هماهنگ را علیه گروههای تبهکار اجرا کردیم، وحدت فرماندهی و کار تیمی، رمز موفقیت ما در سرکوب این گروهها بوده است.
وزیر کشور ونزوئلا با تمسخر ادعاهای واشنگتن مبنی بر کمکاری کاراکاس در مبارزه با قاچاق، آماری خیرهکننده ارائه داد و گفت: امسال و پس از قطع کامل روابط با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، ما موفق به کشف و ضبط نزدیک به ۷۰ تن مواد مخدر شدیم که این رقم بالاترین میزان کشفیات در تاریخ کشور (به استثنای سال اول قطع رابطه) است.
وی تأکید کرد که اخراج عوامل آمریکایی که تحت پوشش مبارزه با مواد مخدر در امور داخلی مداخله میکردند، نهتنها به امنیت آسیب نزند، بلکه باعث ارتقای راندمان عملیاتی نیروهای ونزوئلا شده است.
کابیو با بیان اینکه امروز شاخصهای جرم و جنایت در ونزوئلا یکی از پایینترینها در سطح جهان است، این دستاورد را نتیجه مستقیم استقلال امنیتی از آمریکا دانست.
وی همچنین در مقایسه آماری با سال ۲۰۲۴ خبر داد: امسال شاهد کاهش ۳۴۰ مورد قتل نسبت به سال گذشته بودیم، این فقط یک عدد نیست؛ این یعنی حفظ جان ۳۴۰ انسان و محافظت از ۳۴۰ خانواده که مدیون مجاهدت نیروهای امنیتی است.