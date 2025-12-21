پخش زنده
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اشتراکات عمیق فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان گفت: این پیوندها ظرفیتهای گستردهای برای توسعه همکاریهای فرهنگی، علمی و هنری میان دو کشور فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دیدار دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، با محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز گذشته (شنبه ۲۹ آذرماه) با حضور مشاوران و مدیران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزن فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تهران برگزار شد.
محسن جوادی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی میان ایران و تاجیکستان اظهار کرد: وجود زبان مشترک و اشتراکات فرهنگی سبب شده است تعاملات ایران با تاجیکستان در مقایسه با بسیاری از کشورها گستردهتر باشد. با این حال، تعاملات فرهنگی تنها به زبان و ادبیات محدود نیست و حوزههایی مانند علم، دانش و میراث مشترک فرهنگی نیز میتواند زمینهساز همکاریهای مؤثر میان دو کشور باشد.
وی با تأکید بر نقش فرهنگ علمپروری، خردورزی و خرافهزدایی در توسعه علمی افزود: میراث ارزشمندی که از گذشته میان دو ملت به یادگار مانده است، از شاهنامه تا دیگر آثار مکتوب، سرمایهای مهم به شمار میرود که نیازمند بازخوانی و روزآمدسازی متناسب با مسائل و چالشهای دنیای امروز است؛ مسائلی همچون نسبت انسان با محیط زیست و رفتار درست انسانی که در آثار ادبی ما بسیار دیده میشود.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای همکاری در حوزه علم، فناوری و صنعت چاپ تصریح کرد: در این معاونت تجربیات ارزشمندی بهویژه در حوزه صنعت چاپ وجود دارد که میتوان آنها را با تاجیکستان به اشتراک گذاشت. همچنین برخلاف برخی همکاریهای بینالمللی، ایران و تاجیکستان در حوزههای فرهنگی و هنری، از جمله سینما، موضوعات مشترک فراوانی برای تعریف پروژههای مشترک دارند.
جوادی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه فرهنگی ایران و تاجیکستان که حدود ۳۰ سال پیش منعقد شده است، گفت: این تفاهمنامه سندی جامع و ارزشمند است، اما با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی، نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل است. علاقهمندان فرهنگ تاجیکستان در ایران کم نیستند و برنامههایی همچون تقدیر از اهل قلم تاجیکستان در محافل ادبی ایران، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند پررنگتر از گذشته دنبال شود.
در ادامه این دیدار، دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، با اشاره به سابقه تعاملات فرهنگی دو کشور گفت: روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان ریشهای دیرینه دارد و در روزهای گذشته نیز هیأتی از وزارت فرهنگ تاجیکستان در حوزه چاپ و نشر به ایران سفر کرده است تا زمینههای همکاری و تبادل تجربیات گسترش یابد.
وی افزود: تاجیکستان در تلاش است از فناوریها و تکنولوژیهای نوین ایران و سایر کشورهای منطقه بهرهمند شود و آنها را در کشور خود به کار گیرد. خوشبختانه در تاجیکستان حمایتهای گستردهای از توسعه فرهنگ صورت میگیرد و فرهنگ به عنوان جوهره هویت ملی مورد توجه جدی قرار دارد.
معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان با تأکید بر اهمیت زبان و فرهنگ مشترک اظهار کرد: حفظ و گسترش زبان فارسی و میراث فرهنگی مشترک، وظیفه همه فارسیزبانان است و هر اقدامی در این مسیر، به تقویت هویت ملی و فرهنگی دو ملت کمک خواهد کرد.
در ادامه این نشست، مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران این معاونت با معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان به گفتوگو پرداخته و درباره زمینههای توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو کشور تبادل نظر کردند.
همچنین دولت سفرزاده در ادامه حضور خود در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیداری کوتاه با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و پس از آن در نشستی با جمعی از اهالی قلم، فرهنگ و فعالان حوزه چاپ و نشر شرکت کرد.