هفته شانزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی یوونتوس مقابل رم آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

لاتسیو ۰ - ۰ کرمونزه

یوونتوس ۲ - ۱ رم

- برای یووه چیکو کونسیسائو در دقیقه ۴۴ و لوئیز اوپندا ۷۰ گلزنی کردند و گل تیم رم را توماسو بالدانزی در دقیقه ۷۵ به ثمر رساند.

* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:

کالیاری - پیزا

ساسولو - تورینو

فیورنتینا - اودینزه

جنوآ - آتالانتا

- به علت برگزاری سوپرجام ایتالیا، دیدار تیم‌های ناپولی با پارما و اینتر با لچه به ۱۴ و ورونا با بولونیا و کومو با میلان به ۱۵ ژانویه موکول شد.

- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان با ۳۲، ناپولی با ۳۱ و رم با ۳۰ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. تیم یوونتوس با ۲۹ امتیاز پنجم است.