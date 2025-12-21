پخش زنده
هفته شانزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی یوونتوس مقابل رم آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
لاتسیو ۰ - ۰ کرمونزه
یوونتوس ۲ - ۱ رم
- برای یووه چیکو کونسیسائو در دقیقه ۴۴ و لوئیز اوپندا ۷۰ گلزنی کردند و گل تیم رم را توماسو بالدانزی در دقیقه ۷۵ به ثمر رساند.
* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:
کالیاری - پیزا
ساسولو - تورینو
فیورنتینا - اودینزه
جنوآ - آتالانتا
- به علت برگزاری سوپرجام ایتالیا، دیدار تیمهای ناپولی با پارما و اینتر با لچه به ۱۴ و ورونا با بولونیا و کومو با میلان به ۱۵ ژانویه موکول شد.
- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای میلان با ۳۲، ناپولی با ۳۱ و رم با ۳۰ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند. تیم یوونتوس با ۲۹ امتیاز پنجم است.