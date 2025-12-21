مشارکت حداکثری با امیدآفرینی و حضور میدانی مدیران محقق میشود
استاندار البرز با اشاره به آغاز رسمی فرآیند انتخابات در کشور، گفت: ارتقای مشارکت مردمی نیازمند تقویت امید اجتماعی، حضور میدانی مدیران و ارتباط مستمر با مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، مجتبی عبداللهی در چهاردهمین جلسه ستاد انتخابات استان البرز با بیان اینکه فرآیند انتخابات با دستور وزیر کشور بهصورت رسمی آغاز شده است، گفت: همه دستگاهها باید با درک حساسیت این مقطع، در چارچوب قانون و با رویکردی مسئولانه برای افزایش مشارکت عمومی پای کار باشند.
او با تأکید بر اینکه امیدآفرینی یکی از ارکان اصلی مشارکت انتخاباتی است، اظهار کرد: این مهم زمانی محقق میشود که خدمات، اقدامات و تلاشهای دولت بهدرستی برای مردم تبیین و منعکس شود و مدیران بهصورت ملموس در کنار جامعه حضور داشته باشند.
استاندار البرز حضور میدانی مدیران را عامل مؤثر در افزایش سرمایه اجتماعی دانست و تصریح کرد: ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مطالبات واقعی و پاسخگویی شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینهساز مشارکت گستردهتر در انتخابات خواهد بود.
عبداللهی همچنین با اشاره به نقش گروههای مرجع در جامعه، فرمانداران را موظف کرد نشستهای هماندیشی منظم با این گروهها برگزار کنند و گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان، معتمدان و گروههای مرجع میتواند نقش مهمی در اقناع افکار عمومی و تبیین اهمیت مشارکت اقشار مختلف داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: موفقیت در برگزاری انتخاباتی پرشور، مستلزم هماهنگی کامل، همکاری همهجانبه دستگاهها و استمرار ارتباط صادقانه با مردم است و ستاد انتخابات استان این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.