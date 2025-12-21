به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نقده از بازرسی میدانی در بازار شهرستان خبر داد و افزود: همزمان با نزدیک شدن شب یلدا بازرسی‌ها را برای تنظیم قیمت‌ها تشدید کردیم و هدف از این بازدید، مقابله با گران‌فروشی، پیشگیری از احتکار، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ شفافیت قیمت‌ها عنوان شده است.



قلندری زمان آغاز بازرسی میدانی را از اول آذر اعلام و تصریح کرد:در جریان این بازدید، نحوه عرضه کالا‌های اساسی مردم و وضعیت قیمت‌ها به صورت میدانی بررسی می‌شود.

مسئولان تعزیراتی و صمت مقابله با تخلفات صنفی، صیانت از حقوق خریداران، و ایجاد دسترسی برابر به اقلام یلدایی از اولویت‌های نظارت‌های اخیر دانستند.



این نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی قرار است تا پایان شب یلدا، به‌صورت مستمر ادامه یابد.

از اول آذر تا به یک روز مانده به یلدا ۳۴۵ مورد بازرسی در شهرستان نقده انجام شده که ۶۲ پرونده با تخلفات گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور تشکیل و تحویل مسئولان تعزیرات حکومتی گریده است.