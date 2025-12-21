پخش زنده
با نزدیک شدن به شب یلدا، استفاده از برخی توصیههای طب سنتی میتواند به حفظ سلامت و بهبود هضم غذا کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ شب یلدا یکی از رسوم کهن ایرانی است که با مصرف خوراکیهای رنگارنگ و متنوع همراه است. طب سنتی ایرانی رعایت برخی اصول تغذیهای برای حفظ سلامتی در این شب سال را توصیه میکند.
اگر چه مردم هر شهر ایران آداب و رسوم خاص خود را در "شب یلدا" دارند، اما در اکثر شهرهای کشور، عمده خوراکیهایی که مردم میخورند، یکسان است.
در آستانه شب یلدا، فضای مجازی پر از انواع غذاها و دسرهایی میشود که برای شب یلدا میتوان تهیه کرد، اما عمده این خوراکیها، ناسالم و پرکالری و عامل چاقی و افزایش قند خون هستند همچنین مصرف بیش از حد آجیلها و میوهها و درهمخوری، میتواند باعث بروز مشکلات سلامتی شود به همین دلیل رعایت برخی نکات تغذیهای در این شب باستانی ضروری است؛ این توصیهها در ادامه آمده است:
از نگاه طب سنتی ایرانی، سریعتر و گاهی قویتر از اثر مزاجی پس از خوردن خوراکیها، اثر حالات روحی روانی است که جسم را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
وجود رنگهای گوناگون و گرم در سفره شب یلدا، دیدار خانواده و هم نشینی با بزرگان فامیل، شنیدن قصه، شعر و لطیفه و خندیدن و شادی ارواح و قوای انسان را گرم میکنند بنابراین سعی کنید حتماً این شب را در کنار خانواده خود سپری کنید.
از پرخوری و درهمخوری پرهیز کنید. وعده شام باید به مقدار کم و سبک خورده شود. باتوجه به این که در شب یلدا بلافاصله پس از مصرف شام، سایر خوراکیها از قبیل میوه، شیرینی، آجیل و تنقلات مصرف میشود باید میزان شام مصرفی و تنوع خوراکیهای مصرفی کاهش یابد تا افراد دچار مشکلات گوارشی نشوند.
از آجیلهای بوداده و کم نمک استفاده کنید؛ استفاده از آجیلهای شور باعث افزایش فشار خون میشود.
برای پیشگیری از بروز مشکلات گوارشی، بهتر است میوهها قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود و فاصله بین صرف غذا و خوابیدن حداقل دو ساعت باشد.
مصرف برخی نوشیدنیها از قبیل چای ایرانی هلدار، دمنوش سیب و چوب دارچین و شربت لیمو و زعفران در این شب میتواند بسیار مفید باشد.
سعی کنید بیشتر از انارهای شیرین استفاده کنید، زیرا مقوی کبد است و باعث خوشرنگ شدن پوست میشود.
استفاده از خرمالو را فراموش نکنید. خرمالو سرشار از موادی به نام کاروتنوئید است، این مواد، پیش سازهای ویتامین A هستند که نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی، سلامت چشم و پوست دارند. این میوه پاییزی همچنین حاوی پتاسیم است و نقش مهمی در جلوگیری از بروز فشار خون بالا دارد.
یکی دیگر از توصیههای طب سنتی برای شب یلدا، مصرف شلغم پخته است. شلغم پخته ملین و مدر است و به رفع یبوست و افزایش حجم ادرار کمک میکند.
از منظر طب سنتی ایرانی، مصرف هندوانه میتواند به کاهش حرارت خون منجر شود. هندوانه حاوی پتاسیم است که به کاهش فشار خون کمک میکند. این میوه همچنین به دلیل دارا بودن انواع ویتامینها از جمله ویتامین ث به کاهش التهابات کمک میکند.
لبو که یکی از خوراکیهای معروف شب یلداست، سرشار از فیبر است. فیبر موجود در لبو، حرکات دستگاه گوارش را افزایش میدهد و در پیشگیری از یبوست تاثیر شگرفی دارد. لبو سرشار از آنتیاکسیدانها است و در پیشگیری از سرطانها نیز نقش مهمی ایفا میکند.
سیب نیز یکی دیگر از میوههای معروف یلدایی است که به دلیل داشتن ویتامینهای گروه B، منیزیم و فسفر، اثر آرامبخشی بر اعصاب دارد. همچنین به دلیل داشتن ریبوفلاوین، ویتامین ث و آ و مواد معدنی مانند منیزیم و پتاسیم در حفظ طراوت و شادابی پوست مؤثر است. سیب یکی از میوههای کمکالری به حساب میآید و فیبر موجود در آن باعث کاهش جذب کلسترول بد در روده انسان میشود.