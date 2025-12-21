ثبت‌نام دوره جدید مسابقات ملی برنامه‌نویسی و رباتیک دانش‌آموزی کیدکد همزمان با مراسم افتتاحیه این رویداد و با حضور مسئولان آموزشی، فعالان حوزه فناوری، مربیان و داوران در محل صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم افتتاحیه مسابقات ملی برنامه‌نویسی و رباتیک دانش‌آموزی کیدکد با حضور جمعی از مربیان، داوران، حامیان، فعالان حوزه آموزش فناوری، اصحاب رسانه و مسئولان آموزشی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و همزمان با این مراسم، ثبت‌نام دوره جدید این مسابقات به‌صورت رسمی آغاز شد.

در این مراسم، دبیر مسابقات کیدکد با اشاره به اهداف این رویداد ملی اظهار کرد: مسابقات کیدکد با هدف شناسایی، توانمندسازی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه‌های برنامه‌نویسی، رباتیک و فناوری‌های نوین طراحی شده و تلاش دارد دانش‌آموزان را از مصرف‌کنندگان فناوری به خالقان و حل‌کنندگان مسئله تبدیل کند.

مسابقات کیدکد به‌ عنوان یکی از رویدادهای تخصصی دانش‌آموزی در حوزه فناوری، هر ساله با مشارکت دانش‌آموزان از سراسر کشور برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در قالب لیگ‌ها و بخش‌های متنوعی از جمله برنامه‌نویسی، رباتیک، خلاقیت و نوآوری فناورانه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در ادامه این مراسم، ساختار مسابقات، گروه‌های سنی هدف، شیوه داوری و مسیر آموزشی ـ رقابتی کیدکد تشریح شد و سخنرانان بر نقش مهم مربیان، خانواده‌ها و مراکز آموزشی در شناسایی، هدایت و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزی تأکید کردند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، ثبت‌نام دوره جدید مسابقات ملی کیدکد آغاز شده و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی مسابقات به نشانی www.kidcod.ir، از اطلاعات کامل مربوط به لیگ‌ها، شرایط شرکت، زمان‌بندی مراحل مسابقه و نحوه ثبت‌نام مطلع شوند.

گفتنی است مسابقات کیدکد با ایجاد فضایی رقابتی، آموزشی و الهام‌بخش، در تلاش است زمینه‌ساز رشد مهارت‌هایی همچون تفکر الگوریتمی، حل مسئله، کار تیمی و خلاقیت در میان دانش‌آموزان کشور باشد.

در بخش پایانی این مراسم نیز از حامیان مالی و معنوی مسابقات کیدکد که با حمایت خود زمینه برگزاری این رویداد ملی را فراهم کرده‌اند، تقدیر به‌عمل آمد و برگزارکنندگان بر اهمیت نقش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای آموزشی در توسعه آموزش فناوری کشور تأکید کردند.