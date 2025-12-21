همایش دانش‌آموزی حفاظت از خاک، دوم دی‌ماه سال جاری در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آستانه برگزاری همایش دانش‌آموزی حفاظت از خاک، نشست مشترکی با حضور مسئولان اتاق بازرگانی خرمشهر و آموزش‌وپرورش و جهاد کشاورزی با هدف تبیین اهمیت خاک به‌عنوان ثروت ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان دانش‌آموزان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش نسل نوجوان و جوان در حفظ منابع طبیعی گفت: هدف ورود اتاق بازرگانی به این همایش، نشان دادن ارزش خاک به‌عنوان یک ثروت ملی و تبیین اهمیت آن برای کودکان، نوجوانان و جوانان است.

سید مصطفی موسوی با اشاره به همکاری این نهاد با آموزش‌وپرورش افزود: این همکاری فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش نخبگان و ایجاد نگاه مسئولانه نسبت به منابع طبیعی در میان دانش‌آموزان است.

او با بیان اینکه آبزی‌پروری و کشاورزی دو زیست‌بوم مهم منطقه خرمشهر به شمار می‌روند گفت: تمرکز بر حفظ خاک می‌تواند آینده این دو زیست‌بوم را تضمین کند و وضعیت آب، خاک و محیط‌زیست از مهم‌ترین اهدافی است که تلاش داریم در این همایش به دانش‌آموزان منتقل شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: کاشت نهال در کنار منازل با مشارکت اولیا و دانش‌آموزان می‌تواند از بستر‌های اولیه و مؤثر برای حفظ خاک و محیط‌زیست باشد.

موسوی از اجرای طرح انتخاب بهترین باغچه‌ها در شهر‌ها و روستا‌ها توسط دانش‌آموزان خبر داد و افزود: به بهترین فعالیت‌ها در این زمینه، هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.