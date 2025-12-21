به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زاوه گفت: این بسته‌های حمایتی شامل موز، پرتقال و سیب، با همت و مشارکت ۲۸۰ میلیون تومانی نیکوکاران تهیه شده و توسط نیرو‌های امداد در اختیار خانوار‌های نیازمند قرار گرفته است.

رضا خوش‌سیماگفت: در شهرستان زاوه ۵۴۰۰ خانوار شامل بیش از ۱۰ هزار و ۲۶۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند که در ایام پایانی سال و به‌ویژه در آستانه شب یلدا، چشم‌به‌راه دست‌های پر مهر خیران هستند.



