پخش زنده
امروز: -
۷۵۰ بسته میوه یلدایی بین خانوادههای نیازمند زاوه با حمایت خیران توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زاوه گفت: این بستههای حمایتی شامل موز، پرتقال و سیب، با همت و مشارکت ۲۸۰ میلیون تومانی نیکوکاران تهیه شده و توسط نیروهای امداد در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گرفته است.
رضا خوشسیماگفت: در شهرستان زاوه ۵۴۰۰ خانوار شامل بیش از ۱۰ هزار و ۲۶۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند که در ایام پایانی سال و بهویژه در آستانه شب یلدا، چشمبهراه دستهای پر مهر خیران هستند.