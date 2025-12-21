باکلان‌ها، قربانی صید پره باکلان‌ها، قربانی صید پره باکلان‌ها، قربانی صید پره باکلان‌ها، قربانی صید پره باکلان‌ها، قربانی صید پره باکلان‌ها، قربانی صید پره

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در پی انتشار تصاویری از تلف شدن شماری از پرندگان «باکلان» در سواحل چابکسر شهرستان رودسر که گفته می‌شود در جریان عملیات صید پره رخ داده، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌های عمومی و فعالان محیط زیست را در فضای مجازی و افکار عمومی ایجاد کرده است، مطالبه اصلی مردم در ساعات گذشته، روشن شدن علت این رخداد و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی بوده است.

در پی این موضوع خبرنگار صداوسیما، موضوع را از اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان پیگیری کرد، رحمان پورحسین، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با قدردانی از حساسیت مردم و دوستداران محیط زیست، توضیح داد که عمده تلفات این پرندگان در نیمه دوم سال و همزمان با استقرار گروه‌های صید پره در نوار ساحلی رخ می‌دهد.

به گفته وی، هنگام جمع‌آوری تور و تنگ شدن «کیسه» تور‌های پره، پرندگان باکلان برای شکار ماهی‌های گیر افتاده در تور به سمت آن حمله می‌کنند و در همین فرآیند در داخل تور گرفتار شده و غرق می‌شوند.

وی تأکید کرد که این موضوع پیش از این نیز به‌صورت مکتوب به پره‌داران اطلاع‌رسانی شده و از آنان خواسته شده هنگام تنگ شدن تور با ایجاد صدا و حضور بیشتر، مانع ورود پرندگان به داخل تور شده و از بروز تلفات جلوگیری کنند.

پورحسین با اشاره به اینکه حادثه اخیر در محدوده چابکسر به سمت قاسم‌آباد رخ داده، بیان کرد: این مناطق به دلیل پوشش گیاهی مناسب و وجود زیستگاه طبیعی، محل حضور این پرندگان در این فصل از سال است و همزمانی فعالیت صیادان با دوره تغذیه این پرندگان باعث افزایش احتمال بروز چنین اتفاقاتی می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر با بیان اینکه این شهرستان حدود ۴۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که امسال ۱۰ پره صیادی در آن فعال هستند گفت: تلاش می‌شود با افزایش آگاهی و آموزش صیادان و تداوم اطلاع‌رسانی، میزان تلفات باکلان‌ها به حداقل برسد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری بیشتر صیادان و توجه به توصیه‌های محیط زیستی، روند این حوادث کاهشی شود.