در پی بارندگیهای اخیر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب روان آب در سدهای مخزنی استان مهار و ذخیرهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی درگفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در پی بارندگیهای اخیر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب روان آب در سدهای مخزنی استان مهار و ذخیرهسازی شده است.
عباس سارانی افزود: سد مخزنی نهرین طبس با ۵۶۰ هزار متر مکعب و سدهای سیاهو سربیشه و دره بید طبس با ۵۵۰ هزار مترمکعب بیشترین ورودی روان آبها را داشتند.
وی گفت: هشت سد مخزنی با ظرفیت ذخیرهسازی ۷۵ میلیون متر مکعب آب در استان وجود دارد و از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب روان آب پشت سدها ذخیره شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر از حجم کل مخازن سدهای خراسان جنوبی، ۱۶ درصد معادل ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب آبگیری شده است و برای ذخیرهسازی سیلاب و روان آب در سدها مشکلی وجود ندارد.
سارانی به عملکرد مطلوب سازههای تغذیه مصنوعی در مدیریت سیلاب و کاهش خطرات مالی و جانی ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت: همچنین طی فعالیت سامانه بارشی اخیر حدود یک میلیون و هشتصد هزار متر مکعب روان آب هم در سازههای تغذیه مصنوعی مهار و جمعآوری شد که نقش مهمی در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دارد.