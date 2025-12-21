محفل ویژه شعر و موسیقی شب یلدا با شعرخوانی، بداهه‌سرایی و طنزپردازی جمعی از شعرا و ادبای اردبیل برگزار و سروده‌هایی در وصف طولانی‌ترین شب سال و سپیده دم امید و آرزو قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در این محفل گفت: همگرایی و سخن سرایی اصحاب شعر و سخن در مناسبت‌های مختلف مایه دلگرمی و امیدواری به رشد و بالندگی هرچه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و ترکی است.

رئوف موسوی افزود: طبق دستورالعمل‌های جدید، انجمن‌های ادبی استان در زیر مجموعه‌ای با عنوان "کتاب" فعالیت خواهند کرد و امید می‌رود این فصل از فعالیت‌ها نیز تحول خوبی را در شکوفایی استعداد‌های ادبی و ظهور شعرای صاحب قلم رقم بزند.

موسی فتحی، کارشناس و مجری انجمن ادبی کلک خیال نیز در این آیین گفت: این برنامه با حضور شعرای این انجمن و برخی از شاعران سایر انجمن‌ها ترتیب یافته و حضور استاد حسین بختیاری (روشن)، شبی به یاد ماندنی و خاطره انگیز را سبب شده است.

این شاعر صاحب نام که ادیب تخلص می‌کند، ادامه داد: امشب بیش از ۵۰ شاعر در این برنامه حضور دارند و به جهت پر شدن سالن، جمعی از شاعران و سخن سرایان در راهرو ایستادهند تا از شعر و موسیقی لذت ببرند.

در این برنامه ۲ تن از استادان و نوازندگان مطرح موسیقی سنتی ترکی و فارسی در اردبیل با ساز‌های متنوع به هنرنمایی پرداختند و همراهی آنها با شعرخوانی شاعران، لحظات و دقایقی پرشور و احساس را خلق کرد.

شاعران حاضر در این محفل ادبی در موضوعات شب یلدا، عاشقانه، اجتماعی، دفاع مقدس، طنز و خاطره شعرخوانی کردند.