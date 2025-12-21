عماد زارعی، نوجوان فوتبالیست کیش با عقد قراردادی ۵ ساله به آکادمی استقلال تهران پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عیسی حسن پور از مربیان عماد زارعی و فوتبال کیش، گفت: عماد زارعی از اوایل دوران ابتدایی و از شش، هفت سالگی در مدرسه فوتبال سفین زندگی فوتبالی خود را شروع کرد و از کودکی استعداد زیادی در فوتبال داشت.

او افزود: استعداد برخی نوجوانان از ابتدا مشخص است و استعداد عماد هم مورد توجه ویژه قرار گرفت و مطمئن بودیم که عماد زحمات باشگاه خود را به ثمر می‌رساند.

حسن پور گفت: زارعی در استعداد یابی انتخابی مسابقات تیم ملی زیر ۱۱ سال از نفرات دعوت شده کیش بود و از بین ۵ نفر به اردوی تیم ملی راه پیدا کرد.

مربی فوتبال کیش، گفت: عماد زارعی با نظر خانواده و مربیانش با استقلال تهران جلسه گذاشت و نامه‌ای مبنی بر جذب عماد زارعی به تیم فولاد هرمزگان داده شد و انتقالش با قرارداد ۵ ساله به آکادمی استقلال تهران انجام شد.