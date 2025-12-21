پخش زنده
دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی از تمدید ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۵بهمن امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرشته بیرانوند گفت: با توجه به استقبال داستاننویسان سراسر کشور از شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی مهلت ارسال آثار به این جشنواره بنا به نظر شورای سیاستگذاری استان تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.
سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رضوی از طریق زبان داستان و شناسایی استعدادهای ادبی کشور، به میزبانی استان لرستان برگزار میشود، افزود: جشنواره داستان رضوی فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره و معارف امام رضا علیهالسلام در قالب زبان هنر و ادبیات است و میتواند زمینهساز تقویت هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و ارتقای جایگاه ادبیات دینی در کشور باشد.
دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره داستاننویسی رضوی گفت: مراسم اختتامیه جشنواره فروردین ۱۴۰۵ در خرمآباد برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در دو بخش «داستان کوتاه» و «داستان بلند» از طریق سامانه portal.shamstoos.ir ارسال کنند.
وی افزود: در بخش داستان بلند، نفرات اول تا سوم به ترتیب ۳۵،۳۰ و ۲۵ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
همچنین در بخش داستان کوتاه جوایز نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. علاوه بر این، در هر بخش سه اثر شایسته با جایزه ۱۰ میلیون تومانی تقدیر میشوند
سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: برای نخستین بار در این دوره، یک اثر هم با رأی مخاطبان به عنوان منتخب مردمی معرفی میشود و جایزهای به ارزش ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.