یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطح با فناوری هوش مصنوعی و طراحی ماژولار شده است که می‌تواند سالانه حدود ۲/۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میرمحمد ستاری، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به رونمایی نسخه پیشرفته دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطح، درباره این محصول گفت : این دستگاه ماژولار است و نخستین نمونه‌‎ای از دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطح در ایران است که از هوش مصنوعی بهره می‌برد. اگر قابلیت ماژولار بودن آن را هم در نظر بگیریم، جزو اولین نمونه‌های دنیا محسوب می‌شود. این دسـتگاه برای نخسـتین بار، هـوش مصنوعـی را بـه قلـب فراینـد آزمایشـگاهی آورده تا سـرعت، دقـت و سـهولت را هم زمـان در اختیـار پژوهشـگر قرار دهد.

وی با بیان این مطلب که این دستگاه با تکیه بر ماژول نرم‌افزاری هوش مصنوعی، تمام مراحل تحلیل و محاسبه را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد، گفت: پارامتر‌هایی که پیش‌تر نیاز به ورود دستی داشتند، اکنون با دقتی فراتر از استاندارد‌های جهانی شناسایی و تحلیل می‌شوند. نتیجه این است که کاربر تنها در چند ثانیه به نتایجی دقیق، تکرارپذیر و عاری از خطای انسانی دست پیدا می‌کند.

ستاری افزود: این دستگاه در حوزه‌های رنگ و پوشش‌دهی کاربرد دارد و هر سطحی که قرار است پوشش داده شود، بر اساس استاندارد ISO ۱۹۴۰۳ ارزیابی می‌شود تا مشخص شود آیا سطح برای پوشش‌دهی مناسب است یا خیر. استاندارد‌های مربوط به سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز توسط تیم ما تدوین شده و دستگاه از لحاظ علمی در سطح بین‌المللی اعتبار دارد.

وی با بیان اینکه این دستگاه قابلیت ارتقا و تعمیرات آسان دارد، اضافه کرد: هر بخش دستگاه به‌صورت مستقل قابل تفکیک است و می‌توان آن را بهبود داد یا تعمیر کرد. این ویژگی باعث افزایش طول عمر و بازدهی دستگاه در آزمایشگاه‌های صنعتی می‌شود.

این فعال فناور ادامه داد: کاربرد این فناوری فراتر از محیط‌های تحقیقاتی است. صنایع رنگ و پوشش می‌توانند برای ارزیابی کیفیت لایه‌های ضدخوردگی از آن استفاده کنند، صنایع نساجی برای سنجش آب‌گریزی الیاف، صنایع نظامی برای توسعه پوشش‌های استتار و ضدسایش و شرکت‌های دارویی و غذایی برای کنترل کیفیت سطح محصولات، همگی می‌توانند از مزیت‌های این سیستم بهره‌مند شوند.

ستاری تصریح کرد: دستگاه پیشرفته ما در مقایسه با نمونه‌های آلمانی و آمریکایی حدود یک پنجم قیمت دارد. برآورد ما این است که استفاده از این فناوری در کشور موجب صرفه‌جویی حدود دو و نیم میلیون دلار در سال و ارتقای کیفیت پوشش‌دهی سطوح خواهد شد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با تأکید بر مسیر پیش رو گفت: ما در ابتدای راه هستیم و با توجه به ظرفیت‌های کشور و مدیریت مالی پروژه، میزان صرفه‌جویی و بهره‌وری این دستگاه در طول سال بسیار قابل توجه خواهد بود. تاییدیه دانش‌بنیان ما در سال ۱۴۰۳ صادر شد و در سال ۱۴۰۴ نیز این پروژه از ستاد نانو تاییدیه دریافت کرده است.