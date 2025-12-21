کارکنان منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی ارتش، عملیات امدادرسانی به مناطق و روستا‌های سیل‌زده بندر جاسک را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار دوم «فرهاد فتاحی» فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به امدادرسانی کارکنان این منطقه به مردم آسیب‌دیده، اظهار داشت: کارکنان منطقه دوم ولایت جاسک ارتش از دقایق اولیه وقوع سیل در کنار مردم حضور داشته‌اند و تا رفع کامل مشکلات و بازگشت شرایط به حالت عادی، امدادرسانی با تمام توان ادامه خواهد داشت.

بنابراین گزارش، نیرو‌های منطقه دوم دریایی ولایت با به‌کارگیری تجهیزات سبک و سنگین و در هماهنگی با ستاد بحران، اقدام به لایروبی منازل و معابر، رفع آب‌گرفتگی و تخلیه آب از واحد‌های مسکونی و راه‌های ارتباطی روستا‌های سیل‌زده منطقه جاسک کرده‌اند.

همچنین ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی، اسکان موقت سیل‌زدگان، توزیع وعده‌های غذایی، آب معدنی و وسایل گرمایشی از دیگر اقدامات در حال انجام نیروی دریایی ارتش در این مناطق عنوان شده است.