بارش برف و وقوع مه غلیظ در آخرین روز پاییز، جاده‌های خراسان رضوی را لغزنده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: صبح امروز یکشنبه بارش برف تردد در جاده‌های جوین، جغتای، فیروزه، سبزوار، خوشاب، زبرخان، چناران و قوچان تحت تاثیر قرار داده است.

یوسف بنی‌اسدی افزود: بارش‌ها سطح جاده قوچان - سلطان آباد (بخش سرولایت نیشابور)، بزرگراه باغچه - تربت حیدریه در محدوده گردنه‌های سبز و خماری و مسیر تربت حیدریه - گناباد در محدوده سه راهی شادمهر را لغزنده کرده است.

وی عنوان کرد: مه غلیظ دید رانندگان در جاده‌های قوچان و رشتخوار و محور‌های مشهد - میامی در محدوده کنارگذر شمالی مشهد، مشهد - کلات در محدوده گردنه گوجگی، مشهد - سرخس در محدوده سه راه «آبروان» و سبزوار - بردسکن را محدود کرده است.