به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لیگ برتر واترپلو با انجام دو دیدار همزمان پیگیری شد، در یکی از این دیدار‌ها تیم واترپلو پالایش نفت آبادان در استخر جهان آرا خرمشهر میزبان تیم دانشگاه آزاد اسلامی بود.

دو تیم تا پیش از این دیدار در رده‌های دوم و سوم جدول جای گرفته بودند.

این دیدار در نیمه نخست پایاپای دنبال شد و هر دو تیم با انگیزه بالا با یکدیگر رقابت کردند.

در نیمه دوم نیز مهارت هر دو تیم در آب تماشایی بود، اما در پایان تیم دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تجربه بالای خود توانست با نتیجه ۱۳ بر ۸ از سد تیم میزبان تیم پالایش نفت آبادان عبور کند.