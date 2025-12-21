پخش زنده
مرحله نخست انتخابی تیم ملی کاراته با حضور نفرات منتخب کادرفنی تیم ملی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته روز گذشته (شنبه - ۲۹ آذرماه) در سالن شهید کبگانیان برگزار شد و نفرات برتر هر وزن مجوز حضور در مرحله دوم را بدست آوردند.
در این مرحله نفرات مدالآور مسابقات قهرمانی کشور حضور نداشتند و کاراتهکاهای مدنظر کادرفنی که در این مسابقات موفق به کسب مدال نشده بودند به صورت دو حذفی با یکدیگر رقابت کردند.
اسامی نفرات برتر مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی به شرح زیر است:
وزن ۵۵- کیلوگرم:
علی راهل از همدان
محمد گودرزیان از لرستان
وزن ۶۰- کیلوگرم:
ابوالفضل همدمجو از کرمان
محمدرضا اسماعیلخانی از همدان
وزن ۶۷- کیلوگرم:
هادی کیانی از آذربایجان غربی
پوریا اقدسی از البرز
در این وزن همچنین مهدی چوبکزن از مازندران و حسین وفا از تهران نیز به مرحله دوم انتخابی دعوت شدند و قرار است در این مرحله پس از برگزاری انتخابی نفر منتخب با سایرین به مبارزه بپردازد.
وزن ۷۵- کیلوگرم:
مهدی شهگل از همدان
وهاب شاهمیر از البرز
وزن ۸۴- کیلوگرم:
سامان عدالتی از البرز
محمدمهدی مهاجری از کرمان
وزن ۸۴+ کیلوگرم:
محسن صفرنژاد از گیلان
ابوالفضل نوری از مازندران
گفتنی است، مرحله دوم انتخابی تیم ملی، روز یکشنبه ۷ دی ماه با حضور سکونشینان مسابقات قهرمانی کشور در تهران برگزار میشود. در این مرحله قهرمان کشور و صالح اباذری تنها مدالآور کاراته ایران در مسابقات جهانی از حضور در مسابقات معاف هستند.
نخستین مرحله اردوی تیم ملی نیز از روز شنبه ۱۳ دی ماه برگزار خواهد شد.