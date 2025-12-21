با ماندگاری هوای سرد، دمای هوای مشهد، امشب همزمان با آخرین شب پاییز و طولانی‌ترین شب سال، به منفی هشت درجه می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا امشب در همه نقاط خراسان رضوی به زیر صفر درجه خواهد رسید و یکی از سردترین شب‌های امسال تا این زمان به ثبت می‌رسد.

آذر رضایی پور افزود: روز گذشته ۲۵ سانتیمتر برف در مشهد به زمین نشست و هم اکنون شهرستان‌های سبزوار، نیشابور و قوچان میزبان بارش برف هستند و امروز نیز بارش برف پراکنده برای کلانشهر مشهد دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: تشکیل مه و کولاک برف در ارتفاعات و ماندگاری هوای سرد استان تا اواخر این هفته، از دیگر پدیده‌های جوی است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با منفی ۱۰ درجه، سردترین و داورزن با هشت درجه، بیشترین دمای استان را داشته و در همین مدت مشهد نوسانات دمایی حداقل منفی هفت و حداکثر ۲ درجه سلسیوس را تجربه کرده است.

رضایی پور اظهار کرد: دمای کنونی مشهد، چهار درجه زیر صفر است و طی امروز دما بین حداقل منفی هشت و حداکثر۲ درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود.