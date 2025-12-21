پخش زنده
فلامینگوها وارد تالاب سولدوز نقده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: محیطبانان این اداره در پایشهای خود دسته از فلامینگوهای مهاجر را در تالاب سولدوز این شهرستان مشاهده کردند.
اکبر قایمی افزود: دراین پایش کُلُونی ۱۵۰ قطعهای از فلامینگوهای مهاجر مشاهده شده که به تازگی از مناطق شمالی وارد این زیستگاه شدهاند.
قایمی اظهارکرد: فلامینگوها معمولاً به صورت گروهی و در دستههای ۱۰۰ تا ۱۵۰ قطعهای مهاجرت میکنند و تالاب سولدوز را به عنوان محل استراحت و تغذیه انتخاب کرده و پس از توقفی کوتاه، کوچ خود را به سمت مناطق جنوبیتر ادامه میدهند.
وی گفت: با توجه به شرایط مناسب زیستمحیطی تالاب سولدوز انتظار میرود در روزهای آینده شمار بیشتری از گونههای مهاجر آبزی و کنارآبزی به این منطقه وارد شوند.
قایمی اظهارکرد: علاوه بر ورود روانآبهای ناشی از بارشهای اخیر، در مهرماه امسال، دو میلیون مترمکعب آب از کانال سد حسنلو وارد تالاب شده که در نتیجه آن، حجم آب تالاب هماکنون به بیش از شش میلیون مترمکعب رسیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده، با بیان اینکه اکنون تالاب سولدوز نقده یکی از پویاترین تالابهای درجنوب دریاچه ارومیه به شمار میرود، گفت: پیشتر نیز تیمهای کارشناسی محیطزیست این شهرستان موفق به مشاهده ۱۴ قطعه قو فریادکش، غازهای خاکستری و آنقوتهای مهاجر در این تالاب شده بودند.
تالاب سولدوز در نقده یک منطقه حفاظت شده به شمار میرود و هر گونه فعالیت صیادی و شکار پرندگان و دیگر وحوش در آن ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی صورت میگیرد.