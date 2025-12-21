در پی افزایش برودت هوا و ادامه استفاده گسترده از وسایل گرمایشی، تقاضا در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همچنان بالاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در پی افزایش برودت هوا و ادامه استفاده گسترده از وسایل گرمایشی، تقاضا در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همچنان بالا باقی ماند.

مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء پنجشنبه، ۲۷ آذر با ۶۳۹.۱۴ میلیون مترمکعب و در پایان هفته، جمعه، ۲۸ آذر با ۶۴۱.۲۲ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است و همچنین، در تاریخ شنبه ۲۹ آذر مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جزء به ۶۶۱ میلیون مترمکعب در روز رسید که این میزان مصرف نزدیک به ۷۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.