معاون توسعه مدیریت، منابع وبرنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به بدهی ۲ همتی بیمه سلامت بیماران غیراورژانسی زیر پوشش این بیمه با تعرفه آزاد دولتی در مراکز درمانی دانشگاه پذیرش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید رضا خلیلی در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان افزود: از دی ماه سال گذشته با توجه به مطالبات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نشستهای مختلفی با مسئولان بیمه سلامت، تامین اجتماعی و خدمات درمانی استان برگزار شده است.
وی ادامه داد: بیمه سلامت نزدیک به ۲ همت به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بدهی دارد و علیرغم نشستهای مختلف بخش اندکی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت، منابع وبرنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطر نشان کرد: ماهانه به جز پرداخت حقوق نیروهای رسمی و پیمانی که توسط دولت پرداخت میشود، ماهانه باید ۲۰۰ میلیارد تومان از بخش درآمدها به غیر از هزینه داروها، آب و برق و غذا دانشگاه پرداخت کند.
خلیلی با اشاره به اینکه پس از دو هفته پس از بارگزاری اسناد الکترونیکی بیمهها موظف به پرداخت ۶۰ درصد هزینهها میباشند، عنوان کرد: براساس این با توجه به عدم پرداخت مطالبات از سوی بیمه سلامت بیماران غیراورژانسی زیر پوشش این بیمه با تعرفه آزاد دولتی در مراکز درمانی دانشگاه پذیرش میشوند.