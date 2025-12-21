پخش زنده
امروز: -
بر اساس ارزیابیهای رسمی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل خراسان جنوبی موفق شد رتبه اول کشور را در چهار شاخص کلیدی نهضت پایش سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: بر اساس نتایج پایش عملکرد استانها که از سوی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است، خراسان جنوبی توانسته در چهار شاخص مهم نهضت پایش سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.
اشرفی با تأکید بر اهمیت راهاندازی و استقرار سامانههای هوشمند در نظام حکمرانی بخش تعاون افزود: نهضت پایش سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی با هدف ساماندهی اطلاعات، افزایش شفافیت، رصد مستمر وضعیت تعاونیها و ارتقای بهرهوری در این بخش اجرا شده و استان خراسان جنوبی با برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و مشارکت فعال تمامی ذینفعان، عملکردی فراتر از میانگین کشوری ثبت کرده است.
وی گفت: استان خراسان جنوبی در شاخص «تغییر وضعیت تعاونیها از غیرفعال به فعال و در حال بهرهبرداری» موفق به کسب رتبه نخست کشور شده که این امر بیانگر احیای ظرفیتهای راکد و بازگشت تعاونیها به چرخه تولید و خدمات است. همچنین در شاخص «ثبت، تشکیل و بهروزرسانی تغییرات تعاونیهای فعال» نیز استان عملکردی مثبت و قابل توجه داشته که نشان از پویایی ساختار مدیریتی تعاونیها دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: خراسان جنوبی در شاخص «بارگذاری صورتهای مالی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی» و همچنین شاخص «تکمیل و بارگذاری اطلاعات اساسنامهای شرکتها و اتحادیههای تعاونی» نیز رتبه اول کشور را به دست آورده است که این موفقیت نقش مؤثری در افزایش شفافیت مالی، امکان نظارت هوشمند و تصمیمگیری دقیق در سطح ملی و استانی ایفا میکند.
اشرفی این دستاورد را نتیجه تلاش هماهنگ همکاران ستادی و شهرستانی، همراهی اتحادیهها، شرکتهای تعاونی و اهتمام جدی فعالان بخش تعاون استان دانست و گفت: نگاه تحولی به مدیریت دادهها، تعامل مستمر با تشکلهای تعاونی و پیگیری جدی تکالیف سامانهای از مهمترین عوامل تحقق این موفقیت بوده است.
وی با قدردانی از همکاری مجموعه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون استان، کارشناسان، مدیران تعاون شهرستانها و فعالان این حوزه افزود: با تداوم این مسیر و تقویت زیرساختهای هوشمند، شاهد ارتقای جایگاه بخش تعاون استان در شاخصهای اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه متوازن باشیم و خراسان جنوبی همچنان بهعنوان استان پیشرو و الگو در سطح کشور مطرح شود.