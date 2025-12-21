کاروان پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نمین با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد نشاط فرهنگی، در روستای جید این شهرستان حضور یافت و برنامه‌های متنوعی را برای دانش‌آموزان این روستا اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون استان اردبیل، این کاروان با همراه داشتن بیش از ۲۵۰ جلد کتاب، سفره‌های شب یلدای کودکان و نوجوانان روستای جید را رنگ و بوی فرهنگی بخشید.

در این برنامه که در مدرسه ابتدایی شهید امامی این روستا برگزار شد، قفسه کتاب مدرسه با بیش از ۲۰۰ جلد کتاب در قالب پویش ملی «هر کلاس، یک قفسه کتاب» تجهیز و برای مطالعه در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

در اجرای برنامه‌های این روز، زهرا فرج‌زاده، مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری کانون نمین، با تأکید بر اهمیت دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی به کتاب‌های غیردرسی، مطالعه را یکی از عوامل مهم رشد فکری و فرهنگی کودکان دانست و دانش‌آموزان را به کتاب‌خوانی تشویق کرد.

اجرای فعالیت‌های شاد فرهنگی، ساخت کاردستی، قصه‌گویی با موضوع شب یلدا و اجرای مسابقه از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

گفتنی است، در پایان برنامه ۵۰ جلد کتاب نیز به دانش‌آموزان این مدرسه اهدا شد.