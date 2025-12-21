پخش زنده
استاندار قزوین بهصورت سرزده از ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیتها، خدماترسانی و پیشبرد پروژههای این مجموعه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در جریان این بازدید، با حضور در بخشهای مختلف از جمله حوزههای شهرسازی، املاک و حقوقی، مسکن و پروژههای عمرانی، نحوه رسیدگی به پروندهها و پاسخگویی به مراجعان را مورد بررسی قرار داد و بهصورت چهرهبهچهره با کارکنان و شهروندان گفتوگو کرد.
نوذری به نقش راهبردی ادارهکل راه و شهرسازی در توسعه زیرساختها، ساماندهی شهری و تأمین مسکن تاکید کرد.
وی همچنین با دریافت گزارشهایی از آخرین وضعیت پروژههای راهسازی، طرح نهضت ملی مسکن و برنامههای توسعه شهری استان قزوین در جریان قرار گرفت.
این بازدید سرزده در راستای نظارت میدانی، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان استان قزوین انجام شد.