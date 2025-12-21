دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای رسمی، اقدام اخیر ارتش آمریکا در توقیف دومین نفتکش حامل نفت این کشور در آب‌های بین‌المللی را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق بارز راهزنی دریایی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در پی تشدید اقدامات خصمانه واشنگتن در دریای کارائیب، کاراکاس با انتشار بیانیه‌ای تند، ابعاد حقوقی و سیاسی رفتار آمریکا را زیر سوال برد.

در این بیانیه آمده است: توقیف این نفتکش، نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۸۸ برای سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد است و آمریکا با این اقدامات، امنیت دریانوردی آزاد را به خطر انداخته است.

دولت ونزوئلا رفتار واشنگتن را تلاشی مذبوحانه برای تحمیل یک مدل استعماری شکست‌خورده توصیف و تأکید کرد، ملت‌های آزاده جهان دیگر پذیرای چنین قلدری‌هایی نیستند.

کاراکاس هشدار داده است، این اقدامات غیرقانونی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

دولت ونزوئلا اعلام کرد، ما شکایتی رسمی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر مراجع قضایی بین‌المللی طرح خواهیم کرد تا جهان شاهد ماهیت قانون‌گریز رژیم آمریکا باشد.

در پایان این بیانیه دولت ونزوئلا بر عزم راسخ خود برای ادامه مسیر پیشرفت تأکید کرده است با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و توسعه بومی صنعت هیدروکربن، سد تحریم‌ها را خواهیم شکست و عاملان این جنایت دریایی را در برابر دادگاه تاریخ و عدالت به پاسخگویی وادار خواهیم کرد.