پخش زنده
امروز: -
۸۵ هزار و ۷۴۸ تن کود کشاورزی اوره از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای استان همدان تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه، مقدار ۸۵ هزار و ۷۴۸ تن کود کشاورزی ازت (اوره) برای استان همدان تأمین و توزیع شده است. این میزان کود با تخصیص دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق پتروشیمیهای مرودشت، لردگان، رازی، مسجدسلیمان، کرمانشاه و پردیس تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی افزود: تأمین و توزیع این نهاده حیاتی با استفاده از ناوگان حملونقل جادهای و بهصورت روزانه و مستمر انجام شده تا نیاز کشاورزان به کودهای یارانهای در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود. این روند علاوه بر تضمین دسترسی پایدار، موجب افزایش اعتماد کشاورزان به شبکه توزیع و کاهش مشکلات تأمین نهادهها شده است.
الیاسی با اشاره به اهمیت این نهادهها در تولید محصولات استراتژیک استان گفت: کودهای ازت نقش کلیدی در رشد رویشی گیاهان دارند و بیشترین سهم را در تأمین و توزیع امسال به خود اختصاص دادهاند. این اقدام میتواند تأثیر مستقیم بر افزایش عملکرد محصولاتی همچون گندم، جو و سیبزمینی داشته باشد.