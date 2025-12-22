به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ساره خوب‌نژاد، معلم خلاق و پرتلاش آموزش و پرورش استان ، با رویکردی نوآورانه در فرآیند آموزش و بهره‌گیری هدفمند از روش‌های فعال یاددهی ـ یادگیری، موفق به کسب رتبه دوم کشوری جشنواره «اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط یادگیری» در درس علوم تجربی شد.

وی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی حقوق قضایی است و پیش از ورود رسمی به آموزش و پرورش، به مدت ۱۱ سال در شورای حل اختلاف در حوزه اصلاح ذات‌البین فعالیت داشته است.

خوب‌نژاد همچنین 6 سال سابقه تدریس در آموزش پیش‌دبستانی و بزرگسالان را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد و چهار سال است که به‌طور رسمی در شغل شریف معلمی به خدمت مشغول است.

این معلم برگزیده در تشریح انگیزه خود از حضور در جشنواره اصلاح روش‌های آموزش و تحول در یادگیری اظهار کرد: زمانی که متوجه شدم این جشنواره بستری مناسب برای تبادل تجربه‌های آموزشی و ارزیابی علمی شیوه‌های تدریس معلمان فراهم کرده است، تصمیم گرفتم با ارائه روش‌های خلاقانه و اثربخش یادگیری در آن شرکت کنم؛ هدف من تعامل حرفه‌ای با همکارانی بود که دغدغه تحول در آموزش و بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان را دارند.

خوب‌نژاد در تشریح برخی از ابتکارات و شیوه‌های آموزشی خود تصریح کرد: در کلاس‌های درس از روش‌هایی مانند بازی‌های آموزشی، نمایش، قصه و داستان، بحث‌های گروهی، یادگیری مشارکتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی با مشارکت فعال دانش‌آموزان استفاده می‌کنم تا فرآیند یادگیری برای آنان جذاب، پویا و ماندگار شود.